Astrid Fontenelle dá invertida em Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Astrid Fontenelle dá invertida em Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 09/05/2024 19:33

Jojo Todynho levou uma invertida de Astrid Fontenelle na tarde desta quinta-feira (9). A cantora publicou um vídeo criticando o governo após a tragédia do Rio Grande do Sul e recebeu um alerta da apresentadora.



Em vídeo publicado no Instagram, a artista questiona os motivos da força nacional não estar trabalhando no estado após as enchentes e cobrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Calma, amiga, o poder público está, acontece que sozinho não daria conta. Sobre os abusos, os malditos foram presos e pasmem: as crianças já eram vítimas desses lixos em casa! E sim, o povo brasileiro está dando um show”, comentou Astrid.

Na gravação, a campeã do reality show rural "A Fazenda" declarou: "Estou aqui para convocar as autoridades, presidente da República, governantes, para botar a mão, a cara, porque o Rio Grande do Sul está precisando de vocês. O povo brasileiro está dando aula de mobilização para ajudar as pessoas. Cadê o poder público? Estão saqueando, abusando de mulheres e crianças, as coisas estão piores do que a gente imagina. Cadê o poder público? As doações?".



"Cadê vocês para promover o mínimo? Integridade? Dignidade? Segurança? Cadê vocês? O povo não aguenta mais. Nós que pagamos nossos impostos em dia, temos o dever de cobrar de vocês governantes, políticos e presidente, uma posição para o povo?", prosseguiu.



"A população não aguenta mais. Eu como cidadã, que honro meus compromissos, eu e todo mundo, estamos esperando uma resposta de vocês. Cena de terror, eu estou apavorada com as coisas que eu estou vendo e ouvindo. Falta educação, falta saúde, falta saneamento básico. Esperamos uma resposta", completou.



Apesar das críticas de Jojo Todynho, Lula anunciou R$ 50 bilhões em medidas econômicas em suporte ao Rio Grande do Sul e 220 agentes da Força Nacional foram enviados pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.



Nos comentários, mais internautas chamaram a atenção de Jojo com as informações. “Gente, o governo federal está fazendo sim. Todos os órgãos envolvidos, porém, é uma catástrofe que afetou muito o estado”, disse uma. “Desculpa, Jojo, mas é só se informar e não ficar fazendo post sensacionalista, oxe”, declarou outro. “Mulher, a senhora que precisa se informar melhor. Esse tipo de discurso só alimenta gente que não está nem um pouco afim de ajudar”, afirmou uma terceira.