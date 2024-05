Luana Piovani elogia Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Publicado 09/05/2024 20:45

Luana Piovani usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para fazer elogios ao ex-marido, Pedro Scooby. A atriz falou sobre a importância do trabalho voluntário do surfista, que está ajudando no resgate de pessoas ilhadas nas enchentes do Rio Grande do Sul.



Nos stories de seu perfil no Instagram, Luana compartilhou um vídeo onde o ex-BBB comenta sobre o trabalho voluntário ao lado de um grupo de 10 surfistas. Scooby explica que sempre treinou muito para resgates por conta de sua profissão e destacou que o desafio é convencer as pessoas a deixarem as residências alagadas.



Piovani publicou os registros em seu perfil e elogiou o ex-marido. "Deus os abençoe. Solidariedade. Compaixão", escreveu ela na legenda.

Recentemente, Luana relatou que o filho mais velho do ex-casal, Dom, de 12 anos, passou 20 dias sem frequentar a escola após ir morar com o pai no Rio de Janeiro.



Na última quarta-feira (9), a artista agradeceu a atual esposa de Scooby, Cintia Dicker, por resolver a situação. “Me dá muito alívio saber que toda sociedade brasileira está se unindo e se movimentando para ajudar nosso Rio Grande do Sul. Graças a Deus! Assim como também me dá muito alívio saber que meu filho foi para a escola, finalmente”, declarou ela. “Grata, Cintia”.