Bruno Gagliasso e Day McCarthyFoto: Reprodução

Publicado 10/05/2024 14:04 | Atualizado 10/05/2024 14:39

Este colunista revelou com exclusividade que Bruno Gagliasso teve uma crise de choro durante a polêmica audiência contra a influencer Day McCarthy . Porém, após o “show de horrores” protagonizado pela socialite no tribunal, a coluna Daniel Nascimento traz atualizações sobre a defesa da famosa. Isso porque descobrimos com exclusividade que os advogados da mesma abandonaram o caso!