Ex de Andressa Urach alerta que modelo - Reprodução/Instagram

Ex de Andressa Urach alerta que modelo Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 11:24 | Atualizado 10/05/2024 11:43

Andressa Urach revelou que está há mais de um ano tentando formalizar o divórcio com Thiago Lopes. Ela também compartilhou detalhes da sua batalha pela guarda permanente do filho Leon, de 2 anos. Em participação no programa “Superpop”, da Rede TV!, a produtora de conteúdo adulto revelou que sofre com a distância do pequeno.



A famosa então detalhou que sua separação também não foi concluída. “Ainda está em processo, só que a Justiça é muito lenta. Então, faz mais de um ano que ainda nem consegui me divorciar. A gente entrou com o pedido de divórcio, e a guarda está provisória com ele, e a gente está aguardando a audiência", revelou.



"Eu ia ter uma conversa com a psicóloga para saber se posso ou não ficar com ele [o filho], mas agora, neste momento do Rio Grande do Sul, eu não posso nem voltar para casa. Agora, é aguardar a Justiça. Eu espero pelo menos uma guarda compartilhada", declarou a produtora de conteúdo adulto.



Apesar de tudo, Andressa elogiou o lado paterno do ex-marido. "Eu queria a guarda total [...] mas consigo reconhecer que o Thiago é um excelente pai”, afirmou. “O cuidado que eles [ex-sogra e pai do Leon] têm é impecável, só que isso não substitui a presença da mãe", ponderou a modelo.



Em relação à sua saúde mental, a famosa afirmou estar se sentindo melhor após um período difícil. "Hoje estou bem. Faço tratamento psiquiátrico, mas fui liberada das medicações porque estou na melhor fase da minha vida", revelou Andressa Urach para a apresentadora Luciana Gimenez.