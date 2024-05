Após especulações, Karoline Lima volta a negar boatos de gravidez - Foto: Reprodução

Publicado 10/05/2024 15:05 | Atualizado 10/05/2024 15:19

Karoline Lima, mãe da pequena Cecília, de 1 ano, fruto de antiga relação com o jogador Éder Militão, desmentiu boatos de uma suposta gravidez. Durante uma interação com fãs, a modelo voltou a bater na tecla de que não está esperando um bebê. Porém, diante da insistência, ela explicou que seu método contraceptivo também está em dia.



Em seus stories do Instagram, Karoline Lima respondeu uma seguidora que comentou sobre uma possível gestação. "Você tá com cara de grávida, bora revelar logo para gente", pediu a fã. "Mas já disse que eu não tô [grávida]. Acabei de fazer uma lipo, mulher, se tem algum volume aqui ainda é inchaço ou é cocô", disparou a loira.



Apesar da negativa, os seguidores continuaram questionando e compararam o caso de Karol com o de Virginia Fonseca. Isso porque a empresária engravidou pouco tempo após fazer uma cirurgia plástica. A namorada de Léo Pereira então revelou que não corre risco de repetir a situação da esposa de Zé Felipe.



"Existem alguns métodos contraceptivos que precisam ser interrompidos antes de uma lipo. O anticoncepcional é um deles, porque pode influenciar a trombose e vários outros problemas. Por isso, muitas mulheres engravidam por conta da pausa que precisa ser feita para a realização da cirurgia”, explicou a ex de Éder Militão.



Contudo, o caso da influenciadora é diferente: “O meu método é o diu de Kyleena e não precisa ser retirado para a realização da cirurgia. Então, não corri risco nem antes nem depois", detalhou ela. Atualmente, Karoline namora o jogador de futebol Léo Pereira, que também é pai. O craque do Flamengo tem dois filhos com Tainá Castro, que agora está em um relacionamento com Éder Militão.