Virginia Fonseca - Divulgação/SBT

Publicado 10/05/2024 16:34

Em homenagem ao Dia das Mães, Virginia Fonseca fará uma ultrassom durante seu programa, o 'Sabadou com Virgínia', exibido pelo SBT. A influencer está grávida do terceiro filho, fruto de seu casamento com Zé Felipe.

Na estreia do quadro "Mãe Tá On", a empresária vai falar sobre a gestação de José Leonardo. A atração contará com a presença da ginecologista e obstetra Bruna Begossi, Zé Felipe e da mãe de Virginia, Margareth Serrão e suas oito irmãs.

“É irmã que não acaba mais. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Sei que foi difícil juntar todas no mesmo dia”, declarou a influencer. A família vai participar falando sobre maternidade.

Além de José Leonardo, Virginia Fonseca já é mãe de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.