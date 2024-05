Bruna Lombardi - Reprodução/Instagram

Bruna LombardiReprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 17:20

A atriz Bruna Lombardi usou as redes sociais para anunciar que recebeu alta hospitalar. Na última segunda-feira (6), a artista informou que precisou ser internada para tratar uma virose estomacal.

Nesta sexta-feira (10), a escritora agradeceu as orações e mensagens de apoio que recebeu dos fãs. "Estar em casa e buscar recuperar a saúde depois de uns dias difíceis", escreveu na legenda da postagem feita no Instagram. "Mais uma vez obrigada, amados, por mandar tanta energia de cura e amor".

Em seguida, Lombardi comentou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. "Meu coração, minhas orações, pensamento e ajuda estão no Rio Grande do Sul. Que cada um de nós possa ajudar de alguma forma para que essa tragédia finalmente obrigue nossos governantes a investirem na prevenção de enchentes e secas. O que seria uma óbvia prioridade", concluiu.

No início da semana, Lombardi deu detalhes sobre seu estado de saúde. "Amados, estou internada, pois tive uma recaída de uma virose estomacal. Estou fazendo exames e medicada. Já me sentindo bem e no processo de recuperação total", declarou.