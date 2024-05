Pedro Scooby no RS - Reprodução/Instagram

Pedro Scooby no RSReprodução/Instagram

Publicado 10/05/2024 18:25

Pedro Scooby revelou nesta sexta-feira (10) que decidiu adiar sua saída do Rio Grande do Sul após receber alerta de temporais para o fim de semana. O surfista está atuando como voluntário nos resgates das vítimas das enchentes no estado.

Nos stories do Instagram, o ex-BBB relatou que planejava voltar para a casa, mas mudou de ideia após o grupo de resgate analisar as previsões meteorológicas dos próximos dias.

"Hoje foi um dia de várias reuniões aqui entre o time. Supostamente, nos planos era o dia em que a gente iria embora, mas por causa da chuva, a gente resolveu não ir hoje. Ficar de olho. Hoje o time ficou em reunião, tentando entender alguns outros lugares que podem precisar da gente", contou.

"Conversamos até com pessoas do Rio Grande do Sul e eles já estão mais prevenidos, tiraram as pessoas antes de acontecer alguma coisa. Isso é o que a gente recebeu, mas a gente não tem todas as informações", prosseguiu o marido da modelo Cintia Dicker.

Em seguida, Scooby contou que visitou dois abrigos e relatou a situação: "Ver as pessoas bem cuidadas. Sei que nem todos os abrigos estão assim. Fiquei sabendo que em São Leopoldo as pessoas estão precisando de ajuda. Vou tentar me informar mais pra passar pra galera".

Por fim, Pedro explicou o motivo de não ter realizado vaquinhas nas redes sociais para arrecadar doações: "Não fiz vakinha porque acho que o meu lugar era esse de resgatar. É algo que eu conheço, que eu sei fazer", afirmou. "Nunca vou conseguir explicar em palavras, nem vídeo, nem foto, o que eu vi aqui. A frase que eu mais chego perto é 'parece o fim do mundo'. Mas não acredito que seja o fim do mundo, é um recomeço. E as pessoas saem mais forte de recomeços", completou.