Gabi Brandt e filhos - Foto: Reprodução

Gabi Brandt e filhos Foto: Reprodução

Publicado 11/05/2024 17:36 | Atualizado 11/05/2024 17:56

Gabi Brandt surpreendeu os fãs ao compartilhar um vídeo adorável de seu filho Henri, de apenas três anos. Na gravação o pequeno simplesmente surgiu falando árabe. Henri é o irmão do meio, filho de Gabi com Saulo Poncio, o ex-casal também possui de Davi, 4, e Beni, 1.



No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, o garotinho narra o alfabeto árabe sem ajuda da mãe, que se impressiona com sua desenvoltura. Gabi revela que Henri aprendeu tudo sozinho e expressa interesse em colocá-lo em aulas particulares para aprimorar seu conhecimento.



"Ele aprendeu tudo sozinho. Tô querendo botar ele em uma aula particular", escreveu Gabi ao pedir recomendações de professores aos seguidores. O interesse de Henri por línguas estrangeiras é destacado pela mãe, revelando que ele tem uma curiosidade natural e teve contato com o árabe através de vídeos no Youtube.



Em uma caixinha de perguntas sobre o filho, Gabi revelou que o pequeno é fascinado por aprender línguas estrangeiras. Inclusive, ele teve contato com o árabe simplesmente assistindo alguns vídeos no Youtube.