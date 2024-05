Mara Maravilha detona Xuxa após ser vítima de deboche: ?Baixaria? - Foto: Reprodução

Mara Maravilha detona Xuxa após ser vítima de deboche: ?Baixaria? Foto: Reprodução

Publicado 11/05/2024 15:07 | Atualizado 11/05/2024 15:09

Após um suposto deboche durante o Prêmio Igualdade Racial, a cantora Mara Maravilha não poupou críticas à apresentadora Xuxa Meneghel. A situação ocorreu após a Rainha dos Baixinhos discursar no evento, onde ela falou sobre seu desejo de se atualizar e seu passado, recebendo uma resposta que atingiu a cantora.



No evento, a mãe de Sasha Meneghel refletiu sobre seu processo de mudança e, ao fim do seu discurso, a apresentadora da premiação respondeu: "Maravilha, então!". Não deixando passar batido, Xuxa rebateu: "Xuxavilha, Maravilha, não!". A resposta logo foi interpretada como uma indireta da loira para Mara Maravilha.



Além dos espectadores, quem também reagiu à premiação foi a própria Mara Maravilha. "Uma pessoa que inclusive é gaúcha e deveria estar dando voz ao que realmente importa, prefere mais uma vez vir com discursos controversos e falas desdenhosas sobre o meu sobrenome artístico 'maravilha'", começou ela.



A famosa enfatizou o fato de ter recebido o nome de Silvio Santos e continuou: "Procure de fato evoluir e rever atitudes como você afirma em seu discurso [...] Sua lista de infortúnios é extensa, como: filmes controversos, tentar divergir a palavra da Bíblia", criticou a artista, citando até suposto envolvimento da loira com João de Deus.



No final, Mara pediu respeito: "Gostava tanto de você… Baixaria combina com 'baixinho'? Creio que não! Vamos nos respeitar porque ninguém merece essa baixaria. Em respeito ao nosso público, ao sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, te proponho: vamos tentar ser MARAVILHA", encerrou.