Susana Vieira no 'Conversa com Bial'Reprodução/YouTube

Publicado 10/05/2024 21:45

Susana Vieira relembrou a experiência de ter que trabalhar com o ex-marido, Régis Cardoso (1934-2005), após terem se separado. A atriz foi casada com o ex-diretor da Globo entre 1961 e 1972.

No programa "Conversa com Bial", a artista reviu a cena da novela "O Espigão" e revelou que foi o papel mais difícil de sua carreira. "Eu era casada com o Régis Cardoso, diretor da Globo...", iniciou. "Que dirigia essa novela", pontuou o jornalista.

"O homem dirigiu quatro novelas minhas, separado de mim. E eu fingindo que não estava acontecendo nada, que eu não odiava ele. Foi o papel mais difícil da minha vida", afirmou Susana.

De acordo com a artista, o ex-marido não sentia ciúmes das cenas de romance que ela estrelava com Mauro Mendonça. "Mas você acha que ele tinha ciúme de mim? Ele que me largou, porque era um bobo. Ele me tirou da televisão, porque naquela época a mulher não trabalhava fora", relembrou.

No entanto, Susana decidiu voltar a atuar quando o filho completou um ano. "Eu voltei no ‘Pigmalião 70’, eu me separei. Eu fiz ‘A Escalada’ com esse homem. Havia um clima que eu achava que ele era muito mais... Grosseiro comigo eu não digo... Mais duro, para se impor, dizer que não me protegia", completou.