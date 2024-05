Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2024 11:24 | Atualizado 11/05/2024 11:28

Whindersson Nunes tem sido incentivado a se candidatar à presidência após trocar farpas com a primeira-dama Janja da Silva. Os comentários surgiram após o humorista compartilhar um teste de um dispositivo que promete resgatar animais de grande porte. O famoso brincou sobre mudar de nome caso a máquina não funcionasse.



"Teste de resgate de animais de grande porte, se nao funcionar eu mudo meu nome pra Lula Messias Bolsonaro", declarou Whindersson Nunes na legenda da publicação. O humorista fez referência a Lula, o atual presidente do Brasil, e Jair Bolsonaro, ex-presidente do país.



Após a brincadeira do ex-namorado de Luísa Sonza, o influenciador recebeu apoio de seus seguidores para ingressar na política. "Tem meu voto, viu?", escreveu um fã. "Papo reto, você bem que poderia entrar pra política, teria meu voto fácil", garantiu outro. "Se candidata logo à presidência, para eu fazer campanha para político pela primeira vez na minha vida", afirmou mais uma.



Além disso, diversos famosos elogiaram a iniciativa de Whindersson. "Arrasou", afirmou Astrid Fontenelle. "Obrigada", enfatizou Franciny Ehlke, grata pela ação. "Incrível", disparou Tata Estaniecki. "Bora", incentivou Sasha Meneghel.