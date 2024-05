Fã invade o palco durante show de Wanessa Camargo - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Fã invade o palco durante show de Wanessa CamargoMarcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 11/05/2024 10:39 | Atualizado 11/05/2024 10:41

A madrugada deste sábado, 11 de maio, marcou o início da nova turnê de Wanessa Camargo em São Paulo. Recém-saída do Big Brother Brasil, expulsa, a cantora estava animada para reencontrar os fãs. O show, porém, foi marcado por surpresas, incluindo um fã invadindo o palco e uma participação especial de Raquelle, ex-BBB.



Enquanto a cantora se apresentava no palco, um fã conseguiu acessá-lo e começou a gritar ofensas contra Davi Brito, vencedor do BBB 24. O fã puxou um coro desrespeitoso, mas Wanessa interveio, pedindo calma e destacando que o evento era sobre ‘amor e música’.



“Aqui é sobre a gente, sobre o nosso amor há 23 anos, sobre nossa história. É só sobre isso”, garantiu Wanessa Camargo, acalmando a plateia. A cantora então se mostrou grata pelo apoio dos fãs, enfatizando a importância de manter a positividade no ambiente.



A cantora também manteve a paciência ao permitir que o próprio fã tivesse o seu “momento de fama”. Ela não permitiu que os seguranças o expulsassem e deixou que o mesmo cantasse com ela, inclusive ele pegou o microfone da mão da artista. Em seguida, o admirador da loira foi escoltado e ela prosseguiu com a apresentação, sem mais interrupções.