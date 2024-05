Deborah Secco e filha ostentam em Paris com diárias de R$4,5 mil - Foto: Reprodução

Deborah Secco e filha ostentam em Paris com diárias de R$4,5 mil Foto: Reprodução

Publicado 11/05/2024 12:23 | Atualizado 11/05/2024 12:32

Deborah Secco escolheu Paris, na França, como destino para uma viagem especial que faria apenas com sua filha de oito anos, a Maria Flor. A atriz escolheu um hotel cinco estrelas bem localizado para tornar sua estadia memorável. Contudo, vale ressaltar que a famosa pagou caro pelo conforto.



Situado no centro do bairro Saint-Germain-des-Prés, o “Hotel Bel Ami” foi o escolhido pela atriz. O mesmo fica perto de pontos turísticos importantes como o Museu do Louvre e a Catedral de Notre Dame. Além disso, a estadia oferece acesso gratuito à academia e à sauna, bem como quartos modernos.



Com diárias que chegam a custar R$ 4,5 mil, o hotel luxuoso tem muito a ofertar. Deborah Secco e Maria Flor contam com um farto buffet de café da manhã todas as manhãs. Além disso, há um bar que serve bebidas e lanches leves para os hóspedes se sentirem à vontade.



Ao compartilhar detalhes da estadia, a atriz revelou estar encantada com o hotel. Ela descreveu o local como sua "casa" em Paris e destacou a diversidade de comodidades oferecidas, incluindo áreas para relaxamento e momentos especiais com Maria Flor.