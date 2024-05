Mel Maia e o namorado, João Maria Pereira - Reprodução / Instagram

Publicado 11/05/2024 16:04

Mel Maia está radiante com seu relacionamento com o surfista português João Maria Pereira. A atriz surpreendeu ao confessar que eles estão morando juntos há três meses. Por enquanto, o casal divide o mesmo teto na casa dela no Rio de Janeiro, mas ela deixa claro que tudo pode mudar no futuro.



Nas redes sociais, Mel compartilhou um vídeo com curiosidades sobre o namoro, revelando que eles decidiram morar juntos para evitar a distância. "Ele está tipo morando comigo. Sabe quando você passa muito tempo com a pessoa e passam a brigar e enjoar um do outro? É o que não está acontecendo", revelou a atriz.



Apesar de estar visivelmente apaixonada, Mel também reconheceu que o surfista pode precisar deixar o Rio para visitar sua família em Portugal: Apesar de estarem realizados com a novidade, Mel contou que o surfista pode ter que deixar a Cidade Maravilhosa em breve para visitar sua família: “Por mim, ele ficava aqui pro resto da vida, mas ele tem a família dele", explicou.



A artista também revelou alguns detalhes sobre João: “Ele surfa, já ganhou vários campeonatos de surf, ele fala três línguas, português, inglês e espanhol e ele toca violino desde os seis anos. Incrível. Ele também tem uma irmã chamada Carlotta”, contou Mel Maia, brincando sobre possuir ciúmes da cunhada.