Wanessa Camargo e Dado DolabellaReprodução / Instagram

Publicado 11/05/2024 15:28 | Atualizado 11/05/2024 15:33

Dado Dolabella fez uma emocionante declaração para Wanessa Camargo após a confirmação de que os dois reataram o relacionamento. Neste sábado (11), a cantora fez sua primeira apresentação desde sua participação no BBB 24 e o ator não poupou elogios à amada.



"Que orgulho, meu amor. Show mais lindo e emocionante. Quanto amor dessa galera que te acompanha há décadas, cantaram todas com a alma toda. Você merece", declarou o artista ao compartilhar um vídeo da performance de Wanessa Camargo no palco.



Após a saída de Wanessa do Big Brother Brasil 24, o casal chegou a romper o namoro, mas decidiram dar uma nova chance ao relacionamento. A reconciliação foi confirmada com a presença de Dado Dolabella no show de retorno da cantora nesta madrugada, ao lado de todos os amigos que a famosa conheceu no reality show.

Após reconciliação, Dado Dolabella elogia show de Wanessa Camargo Foto: Reprodução