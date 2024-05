Vídeo: Jojo Todynho dá show de simpatia em jogo do Flamengo - Foto: Daniel Nascimento

Publicado 11/05/2024 19:45 | Atualizado 11/05/2024 19:51

Na tarde deste sábado (11), Jojo Todynho marcou presença no jogo do Flamengo contra o Corinthians, que aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro.



Segundo amigos da coluna, afastando a fama mal-humorada, Jojo chegou simpática ao estádio e, ao ser abordado, ela atendeu a todos os fãs por cerca de 30 minutos antes de subir para o camarote de um dos diretores do time.



Já na área reservada, a ex-reality A Fazenda continuou dando atenção, posou para fotos e fez questão de acenar para quem chamava seu nome da arquibancada.



Desde 2019, ano em que resolveu mudar de time, Jojo Todynho faz questão de declarar seu amor pelo Flamengo. Sem revelar seu clube anterior, Jojo declarou na ocasião que virou a casaca mesmo.