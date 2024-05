'Pedro Scooby, seu anjo', dispara garoto que foi salvo pelo ex-BBB - Foto: Reprodução

'Pedro Scooby, seu anjo', dispara garoto que foi salvo pelo ex-BBBFoto: Reprodução

Publicado 11/05/2024 17:02 | Atualizado 11/05/2024 17:24

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais ao mostrar um garotinho agradecendo a Pedro Scooby por salvá-lo das enchentes no Rio Grande do Sul. Com seu jeito encantador, o menino compartilhou sua experiência de resgate e elogiou o ex-marido de Luana Piovani.

"Ai cheguei lá no barco e perguntaram: 'Conhece aquele cara lá?'. Eu: 'Não, não assisto TV'", disse o menino, relembrando o momento em que foi resgatado. Ele continua contando: "Aí falaram: 'Do BBB. Pedro Scooby'. Eu: 'Quem é Pedro Scooby?'. Mas agora eu sei quem é", garantiu o pequeno, encantando a web.



O menino ainda resolveu mandar um recado para o surfista citando a própria avó: "Minha vó te ama. Te chama de lindo e maravilhoso", revelou. E finaliza: "Pedro Scooby, seu anjo!". Apesar de não ter sido identificado, o garotinho rapidamente ficou conhecido nas redes sociais.



Nos comentários de uma publicação que divulga seu vídeo, internautas babaram: “Esse depoimento vale muito mais que milhões de reais”, garantiu um usuário. “Que moleque engraçado”, escreveu outro aos risos. “Amei esse menino que não se liga em TV e se livra de viver toxicidades se ocupando em viver coisas reais”, refletiu mais uma.