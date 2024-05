Cantora Ana Paula Vieira morre em acidente com namorado horas após show - Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 08:33 | Atualizado 13/05/2024 08:46

A cantora Ana Paula Vieira, de 27 anos, faleceu neste domingo (12). A mesma namorava o vereador Marcelo Stocco, com quem sofreu um grave acidente de carro e não resistiu. A artista fez o seu último show horas antes da fatalidade, no Boteco do Bodega, em Cacoal, Rondônia, na noite do último sábado (11).



A equipe do local onde a artista se apresentou pela última vez expressou profundo pesar pela perda do casal, lamentando o ocorrido. Vídeos do show da artista ainda estavam disponíveis nas redes sociais, comovendo os fãs.



Em uma publicação que lamentava a perda da famosa, o espaço declarou: "Não imaginávamos que a sua última apresentação seria em nossa casa. Uma mulher incrível e superespecial e que sempre estará em nossas memórias. Descanse em paz!"



Um amigo da cantora, que estava presente no último show, também prestou sua homenagem: "Você cantando ontem, eu estava admirando a sua apresentação, sua voz e todo amor que você tinha pela música. Hoje passam as cenas de todos os momentos vividos com você ontem. Ainda sem acreditar. A luz jamais será apagada. Agora você vai brilhar no céu", escreveu ele, emocionado.



Vale destacar que o cerimonial de despedida da cantora começou à 1h da madrugada desta segunda-feira (13). Já o cortejo sairá às 10h, com sepultamento às 10h30 no Cemitério Municipal de Ji-paraná.