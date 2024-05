Irmão de Marília Mendonça defende Murilo Huff de críticas: 'Vai saber' - Foto: Reprodução

Irmão de Marília Mendonça defende Murilo Huff de críticas: 'Vai saber' Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 09:00

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, resolveu sair em defesa de Murilo Huff, pai de seu sobrinho Léo, após críticas ao cantor nas redes sociais. Internautas especularam sobre mudanças negativas no comportamento do artista devido ao namoro com Gabriela Versiani. Porém, o ex-cunhado se pronunciou.



Nas redes sociais, uma fã de Marília Mendonça comentou: "O Murilo mudou tanto depois desse relacionamento, não postou nada de dia das mulheres para a Ruth [mãe da cantora], hoje não postou nada para ela e nem para a Marília. Ele tem obrigação? Não, mas ele fazia sempre antes de namorar", disparou.



O irmão da cantora falecida fez questão de responder o comentário no último domingo (12), Dia das Mães. João Gustavo ironizou as críticas, mencionando a rotina agitada do cantor: "Ele estar lá em casa depois de chegar de um show e ter que ir para outro hoje não conta, o que conta é postar. Vai saber", rebateu.



Por fim, o estudante de nutrição ainda fez questão de compartilhar uma foto da família, tirada no Dia das Mães, onde aparece ao lado de Murilo, Dona Ruth e Léo. Na legenda, ele foi direto ao ponto: "Família", escreveu o rapaz, dando fim aos rumores contra o sertanejo.