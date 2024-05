Influencer debocha de derrota do Vitória para Vasco e viraliza na web - Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 10:03 | Atualizado 13/05/2024 10:04

A derrota do Vitória para o Vasco neste domingo (12) só aumentou a preocupação dos fãs e jogadores com a performance do time no Brasileirão. Porém, o placar de 2 a 1 também foi motivo de piada para os torcedores rivais. Inclusive, a influenciadora baiana Lore Rufis, fez questão de debochar sobre a derrota.



Após o revés no Rio de Janeiro, os jogadores rubro-negros foram alvos de zoações durante o desembarque em Salvador. Lore Rufis, influencer baiana, estava no mesmo voo da delegação do clube e não perdeu a oportunidade de fazer graça. No desembarque, ela comentou sobre a aparente tristeza dos jogadores.



Filmando a reação de alguns jogadores à sua volta, a produtora de conteúdo questionou: “Gente, o Vitória perdeu foi? Eu acho que o Vitória perdeu, algo me diz. Eu sinto uma tristeza no ar, eu sinto o pessoal um pouco triste. Eu acho que o Vitória perdeu”, declarou ela com ironia.



Nas redes sociais a atitude da jovem não foi bem recebida pela maioria. “Vamos denunciar o perfil dela?”, pediu um internauta. “Sou Bahia não gostei dessa atitude, faltou o respeito com os profissionais, a zoação é com a torcida rival”, ponderou outro. “Influenciadora de quê?”, perguntou uma terceira. “Mais uma sem conteúdo”, criticou mais um.



Ainda assim, houveram torcedores do Bahia que apoiaram a influencer. “Seguidor adquirido com sucesso”, escreveu um usuário aos risos. “Representou a nação”, elogiou outro. “Se o torcedor do Vitória está triste, automaticamente estou feliz”, refletiu um internauta. “A galinhada sentiu”, apontou mais um.