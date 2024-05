Luiza Possi - Reprodução / Instagram

Luiza PossiReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2024 11:45 | Atualizado 13/05/2024 11:46

A cantora Luiza Possi usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para fazer um desabafo sobre os ataques que seus filhos sofreram. Para quem não sabe, a artista possui dois meninos: Lucca, de 4 anos, e Matteo, de 3. Ambas as crianças são filhos da famosa com o diretor Cris Gomes.



A famosa foi direto ao ponto, deixando claro que internautas estragaram o seu fim de semana. "Ontem foi um dia bem delicado. Fora das redes sociais eu tive um dia maravilhoso com amigos, família, mãe, filhos, marido incrível", começou. Mas dentro desse mundo por onde a gente fala [...] foi o pior dia da minha vida”, desabafou.



Luiza Possi então foi direta sobre as consequências de ofender sua família: "Se você quer falar mal de como eu me visto, do que eu canto, do que eu faço, problema seu. Agora falar mal dos meus filhos, eu vou achar você, eu vou até você, eu vou caçar você, eu vou processar você, eu vou atrás de você", afirmou.



Em seguida, a artista também estabeleceu limites: "Você falar mal dos meus filhos, você está falando mal da parte mais preciosa da minha vida”, pontuou. “A partir de hoje, eu volto sim à internet, porque aqui é o meu trabalho [... Mas] eu nunca mais vou ler um comentário, não comentem nas minhas fotos", solicitou.



Determinada, Luiza Possi se mostrou superior aos críticos. "Você nunca mais vai me atingir com o seu comentário podre, que diz muito mais sobre você do que sobre mim. A internet hoje é uma terra de ninguém, é uma terra de pessoas invejosas que infelizmente nunca vão conseguir ter ou ser as pessoas que somos [sic]", disparou.



Por fim, ela mandou uma mensagem de incentivo: "Eu estou fazendo esse vídeo para você, que como eu, ainda resiste, ainda existe e ainda quer ter o seu lugar de fala", dedicou a loira. "Vocês [haters] precisam de muito para me derrubar, e vocês não vão conseguir", concluiu.