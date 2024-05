Esposa de Zé Vaqueiro salva filho de quase tragédia e desabafa na web - Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 12:31 | Atualizado 13/05/2024 12:33

A esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares, revelou em sua rede social um susto com seu filho do meio, Daniel, de 3 anos. No último final de semana, a influenciadora declarou que uma brincadeira da criança quase terminou em tragédia. O pequeno foi salvo pela mãe, mas poderia ter parado no hospital.



Em seu perfil no Instagram, após o incidente, a famosa fez questão de alertar: “Mamães! Fiquem atentas com seus filhos brincando com brinquedos pequenos. Graças a deus eu estava por perto”, iniciou a produtora de conteúdo.



A parceira de Zé Vaqueiro então explicou que o filho quase aspirou um brinquedo. "Ele colocou [a bolinha] dentro do nariz. Eu tive uma agilidade muito grande, apertando o nariz para que ele não aspirasse a bolinha e puxei com a unha. Foi tudo muito rápido", relatou Ingra.



Aliava por estar perto do filho no momento em que tudo aconteceu, a famosa continuou: “Obrigada meu Deus por esse livramento. Agora tá tudo bem". Zé Vaqueiro e Ingra casaram em 2021 e são pais de Daniel e Arthur, que segue internado devido a Síndrome de Patau. A influencer já era mãe de Nicolly.