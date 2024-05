Alexandre Pires - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 13/05/2024 12:20 | Atualizado 13/05/2024 12:24

Este colunista que vos escreve descobriu que Alexandre Pires Nascimento é mais um famoso que acumula uma dívida por Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Conforme documentos obtidos, o músico parece estar enfrentando um contratempo com a justiça fiscal.

A dívida de Alexandre seria referente ao não pagamento do IPTU de propriedade do artista na Praia Grande, em São Paulo. Segundo documentos, a Prefeitura da cidade moveu ação contra o cantor ainda em julho de 2023. O débito atual do artista é de exatos R$ 1.305,47.

O processo solicita o pagamento da dívida do cantor, contando com atualização monetária, juros, multa de mora, honorários advocatícios e demais custas. Além disso, o órgão pede a penhora de bens do artista para garantir o pagamento do débito, que segue ativo.

O famoso pode ter a conta bancária, veículo ou imóvel bloqueados. O caso ainda não teve atualização na Justiça, nem tão pouco foi indicada a quitação da dívida por parte do proprietário.