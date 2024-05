Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2024 12:03 | Atualizado 13/05/2024 12:12

Após compartilhar imagens do seu próximo clipe, onde prestará homenagem ao candomblé, Anitta revelou ter perdido 100 mil seguidores. Apesar da suposta repercussão negativa, a cantora não se mostrou abalada. Na verdade, a famosa agradeceu pelos unfollows dos “admiradores”.



Demonstrando não estar acomodada com a baixa em seguidores, a famosa se pronunciou em seus stories do Instagram. "Perdi 100k seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião”, revelou. A artista compartilhou um print exibindo que agora possui 65 milhões de fãs na rede social.



Em seguida, ela explicou que a “partida” dos supostos fãs seria apenas uma forma de livramento. “Laroyê Exu tirando dos meus caminho tudo que já não me serve mais. Escolhi qualidade e não quantidade. Axé", encerrou Anitta, demonstrando não estar preocupada com a baixa em seguidores.



Em uma publicação que divulgou o pronunciamento da famosa, internautas reforçaram sua declaração: “A gente sabe exatamente de qual religião vem isso, os alecrins de Cristo”, ironizou um usuário. “É intolerância [religiosa] sim! Pq isso acontece só com as religiões de matriz africana?”, pontuou outra.