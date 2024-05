Bruna Biancardi curte férias na Turquia com diárias de até R$ 13 mil - Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 14:40

Após se encontrar com Neymar Jr. na Arábia Saudita, Bruna Biancardi viajou à Turquia com um grupo de amigos, incluindo pessoas próximas ao jogador. A modelo e os demais se hospedaram em um luxuoso resort localizado na região do Mar Vermelho. No local, diárias podem chegar a R$ 13 mil.

Bruna Biancardi e parceiros do seu ex-namorado escolheram se hospedar no St. Regis Red Sea Resort, em Hanak. O resort de luxo é à beira-mar, com uma praia privativa e todas as estruturas foram construídas sob a areia. A modelo optou por uma suíte com vista para o mar, uma piscina particular e um banheiro luxuoso.

Nas redes sociais, Bruna Biancardi compartilhou alguns momentos marcantes da estadia, exibindo o seu quarto deslumbrante. A suíte acomoda até três pessoas, mas tudo indica que ela está sozinha. O preço das diárias no St. Regis Red Sea varia entre R$ 10 mil e R$ 13 mil, dependendo da escolha de acomodação.

Com diferentes opções de hospedagem, o hotel de luxo é um enorme complexo, que inclui bangalôs sobre a água e quartos mais simples com piscina compartilhada, etc. Para se ter ideia do quão grande é o resort, vale destacar que os hóspedes usam carrinhos de golfe para se locomover no local.