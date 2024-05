Influencer encerra contrato com We Pink e é detonada na web: 'Podre' - Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 15:18 | Atualizado 13/05/2024 15:44

A influenciadora Esther Melo anunciou nas redes sociais que não renovou seu contrato com a We Pink, marca de Virginia Fonseca. Ela respondeu também às críticas que tem recebido sobre seus conteúdos, dizendo que não é mais a mesma de antes. No entanto, a produtora de conteúdo apenas recebeu mais hate.

A influencer foi direta ao ponto sobre ter encerrado seu trabalho com a We Pink: “tivemos uma parceria por muito tempo, mas assim como todas as marcas, um dia o contrato acaba e muitas vezes não renovamos”, declarou ela em seus stories do Instagram.

Em seguida, Esther se dirigiu aos internautas que não estão satisfeitos com seu trabalho: "Se você acha ruim, tem um simples botão de deixar de seguir e ir procurar um conteúdo que te agrade [...] Estou aqui para fazer o que gosto e o que quero. Quem gosta, ótimo. Quem não gosta, paciência", disparou.

Enquanto a jovem ressalta que não está na internet para suprir expectativas de ninguém, internautas deixaram claro que não estão atraídos pelo seu conteúdo. “Virgínia preza muito pela família, e jamais vai deixar que os escândalos da Esther respinguem na imagem dela”, declarou uma fã da loira.

Diversos usuários criticaram Esther: “Finalmente. Nenhuma marca que se presta deveria se vincular a essa pessoa tão p0dr3”, apontou uma seguidora. “Essa daí que botava chifre no esposo?”, perguntou outra. “A única coisa que se passa na minha cabeça é que esse contrato acabou depois das polêmicas dela”, refletiu mais uma.