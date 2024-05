Thiago Nigro abre mão de R$ 150 mil ao buscar filha de Maíra Cardi - Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 15:48 | Atualizado 13/05/2024 15:52

Thiago Nigro e Maíra Cardi compartilharam como é a rotina com a pequena Sophia, filha da coach com Arthur Aguiar. O empresário revelou que, mesmo em compromissos profissionais, sua prioridade é a enteada. Inclusive, revelou que recusou uma oportunidade de ganhar R$ 150 mil para buscar a menina na escola.



"Todo dia a gente pega a Sophia na escola. Hoje foi uma exceção", contou Thiago Nigro durante participação no podcast Inteligência Ltda. "Esse dias me ofereceram uma palestra, mas é a Maíra que aprova as palestras e eu falei para ela que estavam oferecendo R$ 150 mil. Uma palestra minha custa de R$ 150 mil a R$ 200 mil", explicou.



O influencer financeiro revelou que tentou argumentar com a esposa: "E ela disse não. ‘Era só uma horinha no palco, não rola?’ E ela disse: 'Não! A gente tem que pegar a Sophia na escola'. As prioridades mudam, é Deus, família e trabalho. Tudo eu levo para a Maíra e a Maíra traz algumas coisas para mim também", concluiu ele.



Maíra Cardi já demostrou algumas vezes nas redes sociais que a relação entre Thiago e Sophia é de proximidade. Ela justificou o fato de a menina se referir a ele como pai, explicando que ele é como um "segundo pai" para Sophia. Já o coach explicou que esse é o papel que deseja desempenhar na vida da pequena.