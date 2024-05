Éder Militão e Tainá Castro - Reprodução/Instagram

Éder Militão e Tainá CastroReprodução/Instagram

Publicado 13/05/2024 19:03 | Atualizado 13/05/2024 19:15

Éder Militão, jogador do Real Madrid, não surpreendeu os fãs ao assumir publicamente seu relacionamento com Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira. Porém, a situação é, no mínimo, curiosa, já que o zagueiro do Flamengo agora tem um relacionamento com Karoline Lima.



Enquanto Éder Militão, Tainá Castro, Karoline Lima e Léo Pereira, nesta ordem, são casais atualmente, os seguidores de ambos os famosos sabem que os mesmos “trocaram” de par ao longo do tempo. O craque do Real Madrid e a loira já namoraram e são pais de Cecília, já o zagueiro do Flamengo e a modelo foram casados e possuem Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3.



No entanto, em meio à suposta troca de casais, o anúncio do namoro de Militão e Tainá foi o mais recente. Neste sábado (11), o atleta surgiu em seus stories do Instagram com a influenciadora. O jogador então compartilhou momentos ao lado da nova namorada em um jogo de futmesa.



O zagueiro se declarou, chamando Tainá de "meu par perfeito". A jovem, também demonstrando carinho pelo craque, repostou o registro e se referiu a ele como "minha dupla". Rumores sobre o relacionamento já circulavam desde fevereiro, quando a ex de Léo Pereira visitou a Espanha, onde o atleta joga.



Karoline Lima, ex-mulher de Éder Militão e atual de Léo Pereira, por sua vez ganhou destaque ao assumir publicamente seu namoro com o jogador do Flamengo. O casal conquistou a simpatia dos torcedores do rubro-negro carioca, com o zaqueiro ganhando o apelidado de Karolino.