Ex-BBB Marcela Mc Gowan volta de ação no RS e desabafa: 'Preocupante' - Foto: Reprodução

Ex-BBB Marcela Mc Gowan volta de ação no RS e desabafa: 'Preocupante' Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 18:29 | Atualizado 13/05/2024 18:30

Marcela Mc Gowan, ex-participante do BBB, compartilhou com seus seguidores a experiência de sua missão voluntária no Rio Grande do Sul. A médica ginecologista e obstetra ajudou nos locais afetados pelas fortes chuvas em Canoas, RS. Em suas redes sociais, a influencer desabafou sobre a tragédia.



Direta ao ponto, Marcela admitiu que o local foi devastado pelas enchentes: "A situação é muito triste, muito preocupante, muito maior do que a gente consegue mensurar vendo na mídia", revelou. Ela também destacou a importância das doações e do voluntariado para auxiliar as vítimas.



A ex-BBB deixou claro que ajudar nunca é demais e pediu que os seguidores não deixassem de doar: "Continuem doando tudo que puderem, alimentos, roupas e, principalmente, água", ponderou. A médica também enfatizou a necessidade de compromisso dos voluntários em ajudar nos locais que se inscreveram.



Além disso, a famosa compartilhou uma mensagem de esperança: "Vim trazer uma notícia muito boa para vocês. Está nascendo aqui em Canoas, o primeiro abrigo para mulheres e crianças” Com o apoio de uma ONG, a Me Too Survivor, o local já está aberto para receber as vítimas.