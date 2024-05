Otaviano Costa com a filha, Giulia - Reprodução/Instagram

Otaviano Costa com a filha, Giulia Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2024 17:01 | Atualizado 13/05/2024 17:02

O apresentador Otaviano Costa está celebrando seus 51 anos nesta segunda-feira (13) e recebeu uma bela homenagem de sua enteada Giulia Costa. Em uma publicação nas redes sociais, a filha de Flávia Alessandra resgatou fotos antigas ao lado do ator, mostrando momentos de sua infância com o padrasto.

Na legenda da publicação, Giulia se declarou para o apresentador. "Tiano, você sempre diz que não se sente com a idade que tem, e de fato, eu acho que você vai ser sempre um adolescente, não pela rebeldia, que até acho que você tem um pouco, mas pelo frescor e alegria de viver”, começou ela.

A artista então destacou o papel do padrasto, que é casado com sua mãe desde 2006. “Você me ensina todos os dias a levantar e ser minha melhor versão, você me ensina a correr atrás dos meus sonhos, mas o mais importante pra nunca perder a alegria de viver e nunca esquecer meu(s) propósito(s). É admirável a sua paixão pela comunicação, pelo criar, você é um verdadeiro CRIADOR", elogiou.

Ela ressaltou a relação única entre eles, apesar das diferenças. "Você consegue me abraçar e respeitar a minha intensidade de viver”, pontuou. Eu amo como você ama carne, mas por mim, prova qualquer opção vegana e ainda elogia dizendo estar 'delicioso, meu amor', eu amo que você gosta de água morna e doce do rio, mas sempre se joga de cabeça na água fria e salgada comigo”, declarou.

Por fim, a filha de Flávia Alessandra desejou o melhor ao apresentador: “Espero chegar aos 51 com a vitalidade, jovialidade e modernidade que você tem [...] Que você siga cantando e tocando lindamente nessa música que é a vida, cheia de altos e baixos, e que a gente esteja sempre juntos, principalmente nos pontos mais baixos! Te amo infinitos, MOP", encerrou. Em resposta, Otaviano expressou seu orgulho por tê-la como filha, mesmo não sendo seu pai biológico.