De luto, Fernanda Passos desabafa sobre saudade de Erasmo CarlosReprodução / Internet

Publicado 13/05/2024 19:42

A viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves, surgiu nas redes sociais nesta segunda-feira (13) para desmentir uma “fake news”. Isso porque estava circulando na web que a pedagoga teria seguido em frente após partida do cantor e criado perfil em site de namoro. No entanto, ela assegurou que isso não é verdade.



Em seus stories do Instagram, a amada de Erasmo Carlos alertou seus seguidores sobre o golpe. "Como não tenho um dia de paz, venho aqui avisar: Não tenho e nunca vou ter perfil em aplicativo de relacionamento", iniciou Fernanda. "Alguém possivelmente está usando meu nome e foto. Cuidado", pediu ela.



Na última semana, Fernanda chegou a refletir sobre o processo de superação após o falecimento de Erasmo Carlos. “Estava pensando sobre luto, e conclui que odeio essa palavra, essa classificação que limita uma falta que nunca passa. [...] No primeiro ano, por mais aterrorizante que seja, é tudo novidade, novas experiências, uma dor fresca e acolhida. Depois decidem por nós que já deveria ter passado, mas no quarto vazio só tem o silêncio", começou.



Segundo o relato da pedagoga, ela está longe de seguir em frente sem o amado e apenas processa seu luto em paz: "Você me dizia forte e eu só me via um passarinho que caiu do ninho e não sabia ainda voar. Obrigada por ter a humildade de saber que não me livraria dos sofrimentos, mas ainda mais por acolher todos eles", desabafou.