Rafa Kalimann surge em clima de romance com ator e faz declaraçãoFoto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 10:35

Rafa Kalimann usou as redes sociais na noite de segunda-feira (13) para agradecer o apoio que tem recebido do público. A influenciadora compartilhou sua dor após revelar que sofreu um aborto espontâneo recentemente. Agora, a atriz contou ter se sentido abraçada ao receber mensagens de outras mulheres que passaram pela mesma situação.

Em seus stories do Instagram, a famosa surgiu para conversar com os seguidores logo após as gravações de “Família É Tudo”: "Precisava vir aqui agradecer vocês pelas mensagens que eu venho recebendo, não só as mensagens de carinho, apoio e acolhimento, mas também os relatos de vocês”, começou Rafa Kalimann.

A famosa então revelou como mudou a abordagem da perda: “De alguma maneira eu dei um propósito novo para essa dor na minha vida, e ouvir tantos relatos de mulheres agradecendo até por eu ter dado voz a essa questão me fortaleceu muito ontem, ressignificou muita coisa para mim", afirmou.

Para quem não sabe, a famosa mostrou registros do momento em que descobriu a gestação ao lado do namorado, o ator Allan Souza Lima, em uma postagem emocionada no Dia das Mães. "Não sei se essa dor irá amenizar algum dia", confessou Rafa Kalimann, visivelmente emocionada.