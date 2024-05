Rico e Erika - Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 09:21

O Rico Melquiades surpreendeu ao visitar Erika Schneider e levar consigo o processo movido por seu namorado, Matheus Freire, contra a dançarina. Para quem não lembra, a loira está sendo acionada por ter dito, em uma discussão, que o namorado do amigo era interesseiro e só pensava em dinheiro.

Inclusive, a discussão entre os famosos foi publicada nos stories do Instagram da Emily Garcia e do Carlinhos Maia. Rico ainda brincou que vai testemunhar a favor do namorado e contra a amiga. Aliás, o ex-Fazenda falou até sobre testemunhar a favor do namorado e contra a dançarina no tribunal.

"E quem achou que eu e a Erika estávamos brigados, acertou, fizemos as pazes agora, entendeu?", comentou ele. "Fizemos as pazes? Você vai testemunhar contra mim?", perguntou ela. "Vou! Vou testemunhar contra. Eu já disse que é primeiramente o macho", afirmou Rico.

Acusações à parte, parece que a amizade entre Rico e Erika segue firme, mesmo que ele esteja do lado do namorado e não da influenciadora na disputa judicial.