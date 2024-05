Após expor affair com Gracyanne Barbosa, personal sai em defesa da ex de Belo - Foto: Reprodução

Após expor affair com Gracyanne Barbosa, personal sai em defesa da ex de Belo Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 09:48

O ex-affair de Gracyanne Barbosa, Gilson de Oliveira, saiu em defesa da musa fitness nesta segunda-feira (13). O personal trainer elogiou a modelo e se posicionou contra os ataques que ela vem sofrendo em meio à sua separação conturbada com Belo.

Em seu perfil no Instagram, o personal declarou sua admiração pela famosa: "Sempre vou tratar com muito respeito, por isso que nunca saiu nada da minha parte. É uma mulher admirável. A galera que torce por ela sabe o quanto o coração dela é bom. Não curto a maneira com a que ela está sendo julgada. Até porque, quem nunca errou que atire a primeira pedra", afirmou Gilson.

Vale lembrar que o personal se envolveu com Gracyanne em meio à crise conjugal dela com Belo. Porém, recentemente a musa fitness descobriu possuir um admirador secreto, resta saber se Gilson está envolvido ou se trata de outro.

Gracyanne Barbosa, em meio às polêmicas, recebeu presentes misteriosos na segunda-feira (13). A modelo compartilhou em suas redes sociais a surpresa que teve ao receber diversos buquês de flores e até uma joia. “Será que é a mesma pessoa? Adorei o mimo, gente, mas preciso saber quem mandou", finalizou ela, intrigada.