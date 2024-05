Luísa Sonza adota gata sobrevivente de tragédia no RS: 'Elis Regina' - Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 10:44 | Atualizado 14/05/2024 10:50

Luísa Sonza mostrou seu lado solidário ao adotar uma gatinha sobrevivente da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. O estado enfrentou uma situação difícil, com temporais deixando muitas vítimas. Entre as campanhas solidárias locais, voluntários tentam salvar e dar um novo lar a diversos animais.



A cantora divulgou em suas redes sociais um clique da nova integrante da família, que recebeu o nome de Elis Regina. "A Elis é uma gatinha guerreira, sobrevivente da enchente. Luísa, muito obrigada por inspirar milhares de brasileiros com a adoção responsável", agradeceu Bruna Molz, vereadora e protetora dos animais.



O relato emocionante da vereadora descreve como Elis Regina foi encontrada, miando e pedindo ajuda, e até pulou de telhados antes de chegar perto do barco de resgate. Luísa, muito obrigada por inspirar milhares de brasileiros com a adoção responsável", encerrou a política.

