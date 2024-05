Zé Felipe, Virginia Fonseca, João Guilherme e Jade Picon - Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 13:08

Em entrevista ao programa “Sabadou com Virginia”, no SBT, apresentado por sua esposa, o cantor Zé Felipe foi questionado sobre as ex-namoradas de seu irmão, João Guilherme. Além disso, o cantor também revelou se o jovem ator está realmente envolvido com a atriz Bruna Marquezine.

Ao ser questionado sobre qual ex-namorada de João Guilherme seria a mais chatinha, Zé Felipe não hesitou em resgatar o nome da ex-BBB: “Chata, não. Enjoadinha, né? A Jade. A Jade não é chata, ela é enjoadinha, cocozinho”, revelou o artista, arrancando risadas da plateia.

Zé Felipe também comentou sobre o relacionamento de João Guilherme com Larissa Manoela, revelando que a viu apenas duas vezes na vida. Já sobre os rumores de um suposto envolvimento com outra atriz, ele foi direto. "A Bruna Marquezine eu não sei mesmo se ele tá namorando", admitiu.