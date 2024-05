Jade Picon e Zé Felipe - Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 15:10 | Atualizado 14/05/2024 15:12

A influenciadora e empresária Jade Picon deixou seus seguidores intrigados após um post enigmático nas redes sociais. A publicação veio após uma declaração feita pelo seu ex-cunhado, o cantor Zé Felipe, sobre a ex-BBB. Assim, muitos interpretaram como uma indireta.Durante última edição do programa “Sabadou com Virginia”, Zé Felipe foi questionado sobre quem seria a ex-namorada mais chata de João Guilherme . O cantor não hesitou ao citar a ex-BBB: “Chata, não. Enjoadinha, né? A Jade. A Jade não é chata, ela é enjoadinha, cocozinho”, afirmou o filho de Leonardo.A possível resposta de Jade Picon, por sua vez, veio de forma sutil, por meio de um vídeo no TikTok. Na gravação, a atriz reagiu à pergunta “você viu que tão falando de você?”. A ex-BBB ajeita o cabelo enquanto dubla um áudio de Cariúcha que dizia: “Tá com tempo, né? Gente está com tempo”.Nos comentários, internautas acreditaram que a influencer refez o meme como uma resposta para ex-cunhado. “O Zé nunca mente”, ironizou uma fã do cantor. “Sentiram essa indireta?”, escreveu outra. “O Zé não vai nem dormi por conta desse vídeo”, debochou uma terceira.