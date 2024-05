Ex de Pyong Lee se pronuncia sobre polêmica com professora do filho - Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 12:33

A influenciadora Sammy Sampaio, ex-esposa de Pyong Lee, usou suas redes sociais para se pronunciar após entrar em uma polêmica por criticar a professora do filho. A jovem compartilhou um vídeo, nesta terça-feira (14), assumindo que tratou a situação de forma errada e se pronunciou sobre o ocorrido.

Para quem não sabe, a confusão se deu após a apresentação de Dia das Mães na escola do pequeno Jake, de 4 anos. Durante a performance das crianças, o filho de Pyong Lee começou a chorar, o que levou a mãe a acreditar que ele havia sido repreendido pela professora. No entanto, a influencer admitiu que sua reação foi precipitada.

Primeiramente, Sammy desmentiu suposta demissão da educadora. "Quando vi a notícia de que a professora teria sido demitida, até perguntei para eles e disseram que o emprego dela não correu risco em momento nenhum", revelou. "A professora é uma das melhores da cidade, tem um currículo super top e isso não foi questionado em momento nenhum", reforçou a influencer.

Em seguida, a loira explicou: "O meu sentimento como mãe de não ter gostado de alguma situação não é invalidado por eu ser uma pessoa pública. Mas reconheço e sinto muito por ter virado tudo que virou", admitiu Sammy. “A minha intenção nunca foi ofender ninguém, muito menos a profissão mais importante do mundo”, enfatizou ela.

Por fim, a ex-mulher de Pyong Lee revelou também que já se desculpou com professora e a escola. “Peço desculpa até para os pais das crianças que apareceram no vídeo", encerrou a mãe de Jake. Ela também garantiu que vai passar a resolver os problemas com a educação do filho diretamente com a instituição.