Filho de Anderson Leonardo condena 'hype' após a morte do músicoFoto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 11:32 | Atualizado 14/05/2024 11:50

Leozinho Bradock, filho do saudoso Anderson Leonardo, do Molejo, desabafou sobre o “excesso de atenção” nas redes sociais após a morte do pai. Sem citar nomes, ele revelou sua frustração, afirmando que o 'hype' em torno do assunto está "um nojo" e seu pai "precisa descansar".

O jovem, que também é músico, destacou sua trajetória de trabalho árduo e conquistas próprias sem depender da fama do pai. Ele ressaltou que sua luta do multi-instrumentista também foi honesta e dedicada, e que agora é momento de respeitar a memória de Anderson Leonardo, falecido.

"Tenho falado muito pouco, mantendo a minha calma como base, e a minha humilde sabedoria como estrutura mental”, iniciou o cantor. “Graças a Deus, e aos meus ancestrais, pude deixar muito claro para o meu pai no auge da sua vida que o meu espaço foi conquistado com a minha luta [...] honrando o nosso DNA”, destacou.

Em seguida, ele contou o segredo do sucesso: “São 28 anos de vida, e 18 anos trabalhando, vivendo da música. Essa onda de 'hype' está um nojo! Meu pai precisa descansar, ele foi muito guerreiro, e sustentou centenas de famílias dentro dos seus 41 anos dedicados à sua carreira artística. Um pouco de noção e bom senso cai bem”, enfatizou o herdeiro.

Para quem não sabe, Anderson Leonardo morreu aos 51 anos, no último dia 26 de abril, após perder batalha para um câncer na região inguinal. Além de Leozinho, Anderson deixou 3 filhos, Alessa, Rafael Phelipe e Alice, e uma neta, Andressa, de 5 anos, filha do primogênito.