Ex-BBB Pedro Scooby - Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 12:10

Pedro Scooby abriu o jogo sobre sua saúde e a de sua equipe após os resgates nas enchentes do Rio Grande do Sul. De volta ao Rio de Janeiro, o surfista compartilhou que, apesar de estar bem, precisou tomar vacinas devido às condições das operações de salvamento às vítimas.

Enquanto alguns membros de sua equipe contraíram gripe, um deles chegou a ser hospitalizado. "Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time, dois com H1N1, um tá no hospital, eu graças a deus eu tô bem, tomei 2 vacinas, uma antitetânica e a outra hepatite A", revelou.

Scooby relatou que continuará auxiliando nas ações de resgate, enquanto sua esposa, Cíntia Dicker, coordena uma campanha de arrecadação de suprimentos. "Patroa tá fazendo um trabalho lindo, eu não tinha essa dimensão, porque eu tava lá resgatando as pessoas, quando eu cheguei aqui que eu entendi o trabalho que ela tá fazendo”, contou.

Além disso, ele mencionou um leilão beneficente chamado Martelo Solidário, onde pranchas de surf de renomados atletas foram leiloadas, incluindo a dele. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Lucas Chumbo são alguns dos atletas que decidiram participar da ação.

Na última semana, Scooby emocionou ao falar sobre os resgates de animais. Ele compartilhou a experiência de encontrar cerca de 20 cachorros em um ginásio e como foi gratificante conseguir resgatá-los. Sua dedicação e ação solidária têm sido fonte de inspiração em meio à tragédia.