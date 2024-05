Namorado de Rico manda indireta sobre ação contra Erika Schneider - Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 16:34

Após Rico Melquiades brincar sobre entregar o processo de seu namorado, Matheus Freire, contra Erika Schneider, o influencer decidiu se pronunciar. Nas redes sociais, o autor da ação abriu o jogo sobre o assunto. Inclusive, ele fez um alerta sério sobre as consequências de difamação e injúria.



Em seu perfil no Instagram, Matheus compartilhou um relato enfatizando que as palavras têm poder e podem causar danos irreparáveis. “Se as pessoas soubessem as consequências que uma difamação, uma ofensa ou uma injúria causa, não sairiam apontando dedos a ninguém”, iniciou ele.



Em seguida, o influenciador mandou uma suposta indireta para Erika: “[Elas] não seriam crueis com as outras, não falariam do que não sabem, nem tocariam em feridas que já foram abertas pela vida”, escreveu. Vale destacar que a loira chamou Matheus Freire de interesseiro.



O namorado de Rico também aconselhou as pessoas a serem mais cautelosas com suas falas. “O preço é alto, e a carga é pesada pra quem não se dá conta do amanhã que virá. As sementes que plantamos nascem em qualquer lugar [...] Deus capacitou o homem para fazer justiça aqui na terra!”, disparou.



Por fim, ele incentiva que todos corram atrás dos próprios direitos. “Seja quem for, se passar por cima do seu direito, da sua honra e da sua paz, PROCESSE! Liberdade de expressão é você poder expor sua opinião sem expor algo com difamação e calúnia”, destacou. “O meu jeito de resolver, é buscando reparo na justiça”, encerrou.