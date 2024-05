Solange Gomes - Reprodução Instagram

Solange Gomes Reprodução Instagram

Publicado 14/05/2024 14:52 | Atualizado 14/05/2024 16:47

Parece que a batalha judicial entre Solange Gomes, ex-A Fazenda, e a escola particular, onde a filha Stephanie Gomes, fruto de seu relacionamento com o ex-pagodeiro Waguinho, estudou antes de entrar para a faculdade, está longe de chegar ao fim.



A coluna Daniel Nascimento descobriu que, após ser processada pela instituição que pedia uma indenização no valor de R$ 18 mil por falta de pagamento entre os anos de 2016 e 2018, a Justiça determinou a penhora dos bens da famosa.



A primeira tentativa foi na modalidade “teimosinha”, onde o magistrado determinou a penhora online dos bens de Solange, porém o que foi encontrado e bloqueado em suas contas foi apenas o valor de R$ 522,67.



Segundo os documentos a que a coluna teve acesso, após não conseguir o bloqueio do valor devido por Solange, a Justiça tentou duas vezes a “penhora portas adentro” em outubro de 2022, mas sem sucesso. Nas duas ocasiões, o zelador do prédio em que Solange reside, localizado na Zona Oeste do Rio, informou que a ex-peoa estava viajando a trabalho. O valor atualizado da dívida é de R$ 17.991,46 e o processo teve novo despacho em março deste ano, onde o juiz Marcelo Almeida de Moraes Marinho decreta novamente a penhora on-line nas contas de Solange Gomes.



Xi, será que dessa vez a escola lesada verá a cor desse dinheiro?