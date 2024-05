Léo Santana se preocupa com cancelamento de turnês de Ivete e Ludmilla - Foto: Reprodução

Publicado 15/05/2024 17:18 | Atualizado 15/05/2024 18:34

O anúncio do cancelamento das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla não apenas surpreendeu os fãs, mas também outros artista. Léo Santana está entre os que não esperava pela notícia. O famoso até revelou estar preocupado com o mercado musical que, segundo ele, está em crise.

Leo Santa revelou sua frustração com o fim das turnês de ambas as artistas e enfatizou os desafios de se realizar o formato de show em série pelo país. “Preocupa, não só porque essas duas turnês foram canceladas, mas o mercado também está preocupante”, iniciou o cantor.

Exemplificando um dos problemas que o próprio artista vem enfrentando, ele continuou: “Eu falo com propriedade isso: vender ingresso não está fácil. Não mesmo. Está difícil para caralho. A gente tem que ir para cima, fazer promoções, criar situações”, afirmou Léo Santana.

A ironia é que o famoso deu a declaração durante o lançamento da turnê "PaGGOdin". No entanto, tudo indica que Leo Santana está disposto a enfrentar os desafios do mercado musical. A partir de agosto deste ano, o cantor estará presente nas principais capitais do Brasil.