Grazi Massafera e Isis Valverde estrelam filme e web relembra polêmicaFoto: Reprodução

Publicado 15/05/2024 14:40 | Atualizado 15/05/2024 15:20

Isis Valverde e Grazi Massafera foram escaladas para o filme "Corrida dos Bichos", marcando a primeira vez que vão dividir um estúdio desde o escândalo de 2013. Na época, durante as gravações da série "Amores Roubados", Cauã Reymond e a morena teriam se envolvido, o que levou ao fim do casamento do galã com a ex-BBB.



Apesar do histórico de suposta traição do ex-marido com a atriz, não há relatos de rivalidade feminina entre Grazi e Isis. Inclusive, ambos os artistas nunca se pronunciaram publicamente sobre o assunto. Cauã Reymond jamais admitiu o episódio de infidelidade. Porém, sem citar nomes, revelou que já traiu e foi traído em relacionamentos.



Embora não tenha se pronunciado sobre o assunto, ainda em 2013, Grazi Massafera chegou a comentar a suposta traição. Ao ser abordada por repórteres que questionaram o retorno do ex-casal, ela respondeu: “Vou voltar pra ele? Ele tá com a Isis”, disparou a artista, deixando claro que deu um fim no relacionamento.



Ainda não está confirmado se as atrizes irão dividir cenas em "Corrida dos Bichos", mas as filmagens começam nesta semana. O elenco conta com diversos atores conhecidos, incluindo Bruno Gagliasso, Rodrigo Santoro, João Guilherme, Silvero Pereira e Thainá Duarte.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o retorno das atrizes em cena após polêmica. “Dessa vez a 'briga' não foi por 1 Jurandir”, declarou uma fã, elogiando o físico de Cauã Reymond. “Ela [Grazi] é uma querida até com gente sem noção e com pergunta indelicada”, reparou outra. “A Isis sempre no meio dos casais”, apontou uma terceira. “Se no auge do problema Grazi teve essa postura, imagine hoje que já está mais que superado”, refletiu mais um.