Parece que a relação entre Anahí e os ex-colegas do RBD está abalada. No aniversário da cantora, que aconteceu nesta terça-feira (14), nenhum dos integrantes da banda postou mensagens de parabéns. Recentemente, já haviam sido trocadas indiretas, e agora o cunhado da loira publicou mensagens enigmáticas nas redes sociais.



Para quem não sabe, recentemente Anahi foi parabenizar o ex-empresário Guillermo Rosas, acusado de desviar dinheiro da banda durante a "Soy Rebelde Tour". A atitude não foi bem recebida por Dulce María, Cristopher Uckermann e Christian Chavez, que responderam com supostas indiretas.



Tudo indica que a situação com o ex-empresário só aumentou a tensão entre os ex-colegas de banda, já que nenhum deles se manifestou sobre o aniversário de Anahí. Vale lembrar que é comum entre os membros do RBD compartilhar posts e mensagens parabenizando uns aos outros nessas datas, algo que não ocorreu.



Além disso, Jorge d'Alessio, cunhado de Anahí, decidiu defendê-la publicamente. Ele postou em suas redes sociais que "o pior inimigo de uma banda são seus integrantes", seguido de uma foto com uma gravata vermelha, marca do grupo. Na legenda, deixou claro seu posicionamento: "Pra isso gostavam de mim".



Como se não fosse o suficiente, Jorge marcou os perfis de Maitê Perroni, Christian Chavez, Dulce Maria e Christopher Uckermann em sua publicação. Assim, intensificando os rumores sobre a briga entre Anahi e os ex-colegas do RBD. A situação parece estar longe de se resolver, mas os fãs aguardam ansiosos por uma reconciliação.