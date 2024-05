Matteus, ex-BBB, se defende de acusações após boatos de vídeo forjado - Foto: Reprodução

Publicado 15/05/2024 08:32 | Atualizado 15/05/2024 08:35

Após a controvérsia em torno de um vídeo em que aparece recolhendo doações para o Rio Grande do Sul, o ex-BBB Matteus decidiu se pronunciar. Com um pedido sincero, ele apelou por menos julgamentos e mais apoio para a região afetada. Além disso, ele deixou claro que sua missão continua, independentemente das críticas.



Utilizando suas redes sociais, o gaúcho defendeu sua integridade: “Invés de julgarem, incentivem as pessoas a ajudarem! Eu esperei tirarem uma foto, mas nem sempre a gente contenta a todos”, ponderou. “Mesmo com julgamentos, seguimos na luta por toda essa gente”, destacou.



A reação dos fãs não demorou a surgir. Em uma publicação que divulgou a fala do ex-BBB, muitos demonstraram apoio. "Quem acompanhou Matteus durante os 100 dias do BBB sabe que ele não usaria uma tragédia para se autopromover", defendeu uma admiradora. Outros criticaram a postura de julgamento dos demais: "O povo acha que ele é o governador do RS, coitado", ironizou outra. "Matteus é um ser humano incrível", enalteceu mais uma.