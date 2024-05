MC Gui se desespera com acidente em resgate no RS: 'Senti na pele' - Foto: Reprodução

Publicado 14/05/2024 20:27 | Atualizado 14/05/2024 20:57

Ao ajudar nos resgates das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, MC Gui teve um susto. O cantor, que fez voluntariado no estado, ficou transtornado quando o barco em que estava começou a afundar. Apesar da situação difícil, o famoso foi salvo pelos bombeiros locais.

MC Gui revelou ter sido capaz de resgatar vários animais ilhados, incluindo gatos e cachorros, enquanto participava das operações de resgate. No entanto, após cair na água durante o incidente em São Leopoldo, um dos amigos que o acompanhavam sofreu com hipotermia enquanto eles esperavam pelo resgate.

Mesmo abalado, MC Gui divulgou registros dos resgates em suas redes sociais. "Hoje vivi um dos dias mais tristes da minha vida e da vida desse povo gaúcho! Passei dois dias dentro do maior desastre que nosso povo já enfrentou. Eu senti na pele e gostaria de deixar meu apoio ao povo gaúcho", compartilhou ele.

Os internautas demonstraram alívio em saber que o cantor estava bem. “Graças a Deus ele está bem. O importante é que ele está lá ajudando, fazendo o que muitos poderiam fazer e não estão fazendo”, afirmou uma seguidora. “Graças a Deus ele ficou bem, e vai continuar ajudando a todos lá”, destacou outro.