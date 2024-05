Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 14/05/2024 19:12 | Atualizado 14/05/2024 20:28

Bruna Marquezine deixou claro que não apenas leva seus papeis a sério, mas também coloca a mão na massa para manter a boa forma. O personal trainer da atriz, Chico Salgado, compartilhou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira (14) que mostra a influenciadora alternando boxe com outros exercícios.



Bruna Marquezine até usou pesos nas pernas para intensificar o treino de boxe e aparentou estar totalmente focada no exercício. Na legenda do vídeo, Chico brincou: "Do tapete vermelho direto pro fight", escreveu ele em referência à presença da famosa no Met Gala 2024.



Além de Bruna Marquezine, Chico Salgado também é responsável por cuidar da boa forma de várias celebridades, incluindo Angélica, Ingrid Guimarães, Taís Araujo e Fábio Assunção.



Nos comentários da publicação, a atriz recebeu respostas animadas dos seguidores. "Vai ficar ainda mais linda na baby tee, deusa sempre!", declarou uma fã em referência aos rumores de affair entre Bruna Marquezine e João Guilherme. "Ela é maravilhosa, Brasil", disparou uma terceira.