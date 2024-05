Juiz decide herança de Gugu - Foto reprodução internet

Juiz decide herança de GuguFoto reprodução internet

Publicado 14/05/2024 18:49

As polêmicas sobre herança do falecido apresentador Gugu Liberato seguem dando o que falar na web e a a novela ganhou mais um caítulo nesta terça-feira (14). Isso porque o ex-animador e assistente de palco do saudoso comunicador concedeu uma entrevista reveladora.

Em conversa com Amorozzo Jorge, revelada pela colunista Fábia Oliveira, Nando Soares só confirmou que já teve um antigo caso com o apresentador. Além disso, ele também revelou estar presente no testamento de Gugu.

Durante o bate-papo, que aconteceu em Sorocaba, São Paulo, nesta segunda-feira (14), o ex-animador abriu o jogo sobre seu envolvimento com o famoso. Nando não hesitou em revelar que traiu sua ex-esposa com Gugu Liberato. Porém, ele disse que a mesma estava ciente desse relacionamento.

Detalhando o affair, o ex-assistente compartilhou que os encontros aconteciam em uma chácara que Gugu lhe deu há cerca de 10 anos. Sobre o que realmente acontecia por lá, o rapaz preferiu desconversar: "Não pode contar, é segredo, não pode revelar", brincou.

O entrevistado também detalhou o momento marcante em que os advogados da família de Gugu entraram em contato para informar sua menção no testamento: "Não posso falar [mais] porque é segredo de Justiça". O ex-funcionário também revelou que desconhece o valor que deve receber da herança do apresentador.